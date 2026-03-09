Треть населения Израиля и четверть израильских школ не защищены от ракет

Комиссия по государственному контролю под председательством депутата Кнессета Алона Шустера совместно с комиссией по укреплению Негева и Галилеи под председательством депутата Кнессета Одеда Форера провели специальное заседание о состоянии укрытий и бомбоубежищ в Израиле.

В ходе заседания были озвучены данные из отчета государственного контролера, опубликованного несколько недель назад: согласно этому документу, по состоянию на январь 2025 года у 3,2 млн жителей Израиля, то есть, у трети населения страны (33,6% населения) нет стандартной защиты от ракетных обстрелов.

Также в системе образования: более 466 тысяч учеников – около 25% школьников Израиля – учатся в школах без стандартной защиты. В местном совете Бина, например, около 66% учеников не имеют стандартной защиты. Кроме того, у 51% групп детских садов и у 46% дневных яслей в Израиле нет стандартной защиты.

Несмотря на уверения представителей правительства о "вынесенных уроках" из войны с "Хизбаллой", ситуация на так называемой "линии противостояния" на севере страны тоже далека не то что от идеальной, хотя бы от нормальной: в населенных пунктах в пределах до 9 км от северной границы примерно у 42 тысяч жителей – около пятой части населения в этом районе – нет стандартной защиты.

Огромная разница в шансах на выживание у представителей арабского сектора и у представителей еврейского сектора: так, вдоль шоссе 85 в населенных пунктах Кармиэль и Михманим имеется 128 общественных убежищ на примерно 56 тысяч жителей, тогда как в соседних населенных пунктах арабского сектора – Нахф, Бина, Дир аль-Асад и Маджд аль-Крум – есть лишь два убежища на примерно 52 тысячи жителей.

В отчете также отмечено, что около 11,7% общественных убежищ в Израиле непригодны для пребывания; при проверках выявлены серьезные дефекты, включая заблокированные аварийные выходы, затопленные убежища, отсутствие электричества и ржавые трубы. До начала войны "Железные мечи" государство выделило лишь около 500 млн шекелей из примерно 2,5 млрд шекелей, которые требовались на обеспечение населенных пунктов противоракетными укрытиями – то есть только около 21% необходимого бюджета.

"Жителям севера в прошлом году сказали: до марта вы вернетесь и все будет спокойно. На практике, по данным Государственного контролера, на расстоянии 0–4 км от границы около 13% жителей – без стандартной защиты, и это люди, которым некуда бежать во время сирены. Главный барьер для защиты – бюджет. Вместо того чтобы инвестировать в защищенность, миллиарды были распределены на импорт из Китая и Турции. Это – безответственность в отношении человеческих жизней", – заявил в ходе заседания Одед Форер.

Депутат Гилад Карив заявил, что 25% образовательных учреждений не защищены из-за многолетних споров о полномочиях. Он раскритиковал отмену бюджетов на защиту учреждений для дошкольников и дефицит бюджета на обслуживание общественных убежищ и предложил рассмотреть использование подземных парковок как решение защиты.

Заместитель мэра Хайфы Авиу Хен в ходе заседания заявил, что около 40% жителей Хайфы живут в домах без защиты от ракетных обстрелов, тогда как с момента начала тревоги у них есть всего одна минута, чтобы добежать до защищенного пространства. Добраться до общественных убежищ у этих людей занимает гораздо больше времени, и все они рискуют своими жизнями.

Руководитель программы "Маген а-Цафон" ("Защита севера") в министерстве обороны Гиль Гальрон признал, что бюджет на программу вплоть до 2024 года был "ограниченным". Из строительства 3000 утвержденных убежищ в квартирах (МАМАД) в диапазоне от 0 до 1 км от границы до 7 октября 2023 года были сданы 196 МАМАДов, с мая 2024 года после новых тендеров были сданы еще около 600 МАМАДов. Он отметил, что до конца 2026 года будет завершено около 80% МАМАДов, а остальные дома признаны не соответствующими критериям.