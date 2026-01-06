Отчет госконтролера: действия госструктур в чрезвычайных ситуациях

Государственный контролер Матаньягу Энгельман опубликовал 6 января девятый отчет из серии докладов, посвященных войне "Железные мечи". Документ рассматривает действия государственных структур в чрезвычайных ситуациях. Отчет включает следующие темы: обеспечение защитными сооружениями и убежищами в местных органах власти; защита больниц; готовность и деятельность Налогового управления по выплате компенсаций за ущерб, нанесенный в результате военных действий; готовность системы образования к учебному процессу в чрезвычайной ситуации и ее работа во время войны "Железные мечи".

Госконтролер Энгельман заявил: "Когда правительство, Командование тыла и местные органы власти не проводят должной подготовки в мирное время, с началом кризиса страдают граждане Израиля. Опубликованный сегодня отчет подчеркивает критическую важность госконтроля. Они указывают на недостатки в действиях различных ведомств, которые не подготовились к предоставлению гражданам надлежащих услуг, и на необходимость немедленного устранения этих недочетов".

Обеспечение защитными сооружениями в местных органах власти

В отчете, охватывающем период с начала войны "Железные мечи" (7 октября 2023 г.) до конца 2024 года, указывается на критические пробелы в системе гражданской обороны Израиля: по состоянию на январь 2025 года около 3,2 миллиона граждан (33,6%) не имеют стандартной защиты от ракетных обстрелов, а 11,7% общественных бомбоубежищ непригодны для использования. Проверка, проведенная в ряде муниципалитетов, выявила, что Командование тыла заморозило программу муниципального планирования защиты, а у местных властей зачастую отсутствуют точные данные о потребностях населения, планы эвакуации и надлежащее техобслуживание убежищ. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в приграничных районах севера и в арабском секторе, где дефицит защитных сооружений ощущается наиболее остро.

Кризис затрагивает и систему образования: более 466000 школьников (25%) ежедневно находятся в учебных заведениях без надлежащей защиты. Отчет также вскрыл серьезные финансовые и управленческие проблемы: бюджет программы "Щит севера" был реализован лишь на 52%, а средства, выделенные правительством на укрепление Ашкелона, практически не были использованы из-за бюрократических задержек и отсутствия инструкций. Госконтролер потребовал от правительства и премьер-министра срочно утвердить многолетний бюджетный план для устранения пробелов в защите, с приоритетом на линии противостояния, и создать жесткие механизмы контроля за его выполнением.

Госконтролер Энгельман: "Отсутствие защитных сооружений представляет угрозу для жизни. Треть граждан Израиля не имеют надлежащей защиты от ракетных обстрелов, в том числе более 42 тысяч жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 9 км от границы с Сирией и Ливаном. Командование тыла приняло решение заморозить реализацию второго этапа муниципальной программы защиты, не позаботившись об альтернативном плане. Кроме того, в ходе проверки органов местного самоуправления были выявлены многочисленные недостатки в техническом обслуживании общественных бомбоубежищ. Министерство образования не располагало данными о наличии стандартной защиты в более чем 50% детских садов. Правительство утвердило многолетнюю программу без выделения бюджетных источников несмотря на то, что мы указывали на эту проблему в предыдущем отчете".

Защита больниц

Отчет указывает на критическую неготовность системы здравоохранения к работе в условиях войны: несмотря на острую необходимость в непрерывном функционировании больниц, уровень их физической защиты остается крайне низким. По данным на 2025 год, около 56% коек в больницах общего профиля и подавляющее большинство мест в гериатрических и психиатрических центрах (до 93% в округе Дан) не имеют стандартной защиты. Ситуация усугубляется хроническим недофинансированием: по оценке Минздрава, для устранения пробелов требуется 4,8 млрд шекелей, однако выделено было лишь около 10% от этой суммы. Это вынуждает медучреждения сокращать плановую активность или продолжать работу в незащищенных операционных и палатах, подвергая риску жизни пациентов и персонала.

Реальная опасность этих пробелов подтвердилась во время ракетных обстрелов, включая прямое попадание в больницу "Сорока", когда отсутствие защиты привело к нарушению функциональной непрерывности учреждения. Госконтролер также подверг резкой критике строительство новых корпусов со стеклянными стенами, которые при взрывах создают угрозу поражения осколками. Энгельман потребовал от правительства срочно утвердить долгосрочную бюджетную программу укрепления медицинских центров, подчеркнув, что в условиях войны на несколько фронтов нельзя полагаться на импровизированные решения. "Война "Железные мечи" и операция "Народ как лев" наглядно показали, что вся страна находится под угрозой ракетных обстрелов, а не только больницы, расположенные вблизи границ, и поэтому возрастает важность обеспечения защиты во всех больницах" – отметил госконтролер.

Выплата компенсаций за ущерб, нанесенный в результате военных действий

Война "Железные мечи" нанесла значительный экономический ущерб, выявив серьезные недостатки в подготовке и работе Фонда компенсаций Налогового управления. Несмотря на наличие в фонде 17,7 млрд шекелей до начала войны, фактические выплаты и оценки ущерба превысили эту сумму, а отсутствие постоянного законодательства для компенсации косвенного ущерба привело к длительным задержкам (в среднем 57-92 дня) в помощи бизнесу. Ситуация усугубляется финансовым управлением: средства фонда использовались министерством финансов на текущие нужды вместо инвестирования, что привело к потере около 2,8 млрд шекелей потенциального дохода, а реальный дефицит на случай чрезвычайных ситуаций не был прозрачно отражен в бюджете.

На оперативном уровне также были выявлены критические сбои: из-за задержки внедрения цифровых систем сотрудники оценивали прямой ущерб вручную, а рассмотрение апелляций в фонде занимает в среднем 2,3 года, что в разы дольше, чем в министерстве юстиции. Кроме того, фонд выплатил более 3 млрд. шекелей излишних компенсаций, значительная часть которых не была взыскана обратно, а программа страхования домашнего имущества оказалась неэффективной из-за крайне низкой осведомленности населения. Государственный контролер рекомендует закрепить механизмы компенсации в рамках закона и пересмотреть структуру управления капиталом фонда.

Готовность системы образования к учебному процессу в чрезвычайной ситуации

Отчет выявил серьезные пробелы в готовности системы образования к чрезвычайной ситуации во время войны "Железные мечи". Несмотря на опыт пандемии COVID-19, министерство образования не разработало долгосрочную стратегию цифрового обучения, что привело к низкой эффективности дистанционных занятий. Опросы показали критический дефицит технического оснащения: в 72% школ наблюдалась нехватка устройств для учеников, а в 59% учебных заведений дистанционные форматы практически не отрабатывались в мирное время. Низкий уровень участия в подготовительных учениях и отсутствие квалифицированных координаторов по безопасности во многих школах усугубили неготовность системы к обеспечению непрерывного учебного процесса.

Кризис затронул также физическую безопасность и систему аттестации учащихся. В 40% школ не все ученики успевали добраться до убежищ за отведенное время, а значительная часть укрытий оказалась непригодной для длительного пребывания из-за отсутствия вентиляции, санузлов или связи. В академической сфере введенная система послаблений для экзаменов на аттестат зрелости (багрут), основанная на степени пострадавших районов ("круги ущерба"), привела к чрезмерному завышению оценок. В наиболее пострадавших зонах средний балл по математике вырос на 17,5%, что, по мнению госконтролера, может искажать реальную картину знаний и подрывать доверие к экзаменационной системе.