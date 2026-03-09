x
09 марта 2026
|
последняя новость: 16:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 марта 2026
|
09 марта 2026
|
последняя новость: 16:51
09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Житель Бат-Яма задержан за квартирную кражу во время сирены

время публикации: 09 марта 2026 г., 15:52 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 16:04
Житель Бат-Яма задержан за квартирную кражу во время сирены
Пресс-служба полиции Израиля

53-летний житель Бат-Яма задержан по подозрению в квартирной краже в то время, когда все жильцы дома спустились в бомбоубежище.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что расследуется инцидент, произошедший утром 2 марта в Бат-Яме. Супружеская пара во время сигнала тревоги спустилась в убежище для жильцов дома. Вернувшись домой, они обнаружили пропажу кошелька с деньгами и банковскими картами.

Полиция сообщает, что вскоре после этого подозреваемый попытался снять деньги в банкомате с помощью одной из украденных банковских карт.

Подозреваемый был задержан. В ходе расследования возникло подозрение, что до начала войны он совершил еще одну квартирную кражу, похитив деньги.

Полиция намерена просить суд продлить срок задержания подозреваемого до окончания судебного разбирательства.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 марта 2026

Арестован мародер из Тель-Авива, обокравший квартиры пострадавшего при падении ракеты дома
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2026

Полиция арестовала палестинских нелегалов, мародерствующих во время ракетной тревоги
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 января 2026

Вынесены приговоры мародерам, действовавшим 8 октября 2023 года на территории фестиваля "Нова"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июня 2025

Мародера из Бат-Яма в третий раз задержали за кражи в эвакуированных зданиях