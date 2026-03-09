Житель Бат-Яма задержан за квартирную кражу во время сирены

53-летний житель Бат-Яма задержан по подозрению в квартирной краже в то время, когда все жильцы дома спустились в бомбоубежище.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что расследуется инцидент, произошедший утром 2 марта в Бат-Яме. Супружеская пара во время сигнала тревоги спустилась в убежище для жильцов дома. Вернувшись домой, они обнаружили пропажу кошелька с деньгами и банковскими картами.

Полиция сообщает, что вскоре после этого подозреваемый попытался снять деньги в банкомате с помощью одной из украденных банковских карт.

Подозреваемый был задержан. В ходе расследования возникло подозрение, что до начала войны он совершил еще одну квартирную кражу, похитив деньги.

Полиция намерена просить суд продлить срок задержания подозреваемого до окончания судебного разбирательства.