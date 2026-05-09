Ученые утверждают, что путешествия могут замедлить старение и улучшить здоровье

Ученые из Университета Восточной Каролины рассмотрели туризм через призму теории энтропии. Они предположили, что положительные впечатления от поездок могут поддерживать физическое и психическое здоровье и тем самым замедлять некоторые проявления старения. При этом исследование не утверждает, что путешествия способны остановить старение – речь идет о более широком взгляде на туризм как на инструмент поддержания баланса, устойчивости и восстановления организма, а не просто способ отвлечься от рутины.

Энтропию обычно связывают с нарастанием хаоса во Вселенной. В контексте здоровья исследователи считают, что жизненный опыт может либо помогать организму сохранять порядок и нормальное функционирование, либо, наоборот, нарушать его. Позитивные впечатления от путешествий, по их мнению, способны сдерживать "движение к беспорядку", тогда как стрессовые или небезопасные поездки могут усиливать его.

Как отмечают авторы исследования, старение – процесс неизбежный, но его темпы можно замедлить. По их словам, путешествия благотворно влияют на самочувствие, поскольку выводят человека из привычной среды, стимулируют физическую активность, усиливают социальные контакты и вызывают положительные эмоции. Эти принципы уже лежат в основе таких направлений, как оздоровительный и йога-туризм. Если рассматривать путешествия как форму терапии с точки зрения энтропии, они могут выступать как способ оздоровления. Предполагается, что позитивный опыт в новой среде помогает организму сохранять более "упорядоченное" состояние, влияя на ключевые системы тела.

Смена обстановки в сочетании с расслабляющими занятиями стимулирует организм, может ускорять обмен веществ и запускать процессы саморегуляции. Кроме того, такие впечатления способны активировать адаптивный иммунитет, улучшая способность организма распознавать угрозы и реагировать на них. В то же время спокойные формы отдыха во время поездок помогают снижать уровень хронического стресса и нормализовать работу иммунной системы. Физическая активность, будь то прогулки, походы, велосипедные поездки или другие виды движения, снимает напряжение, поддерживает метаболический баланс и укрепляет устойчивость организма к износу. Поскольку путешествия редко бывают полностью пассивными, они естественным образом увеличивают уровень активности, что способствует лучшему распределению энергии и питательных веществ в организме и поддерживает восстановительные процессы.