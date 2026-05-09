Во время парного танца происходит согласование мозговой активности

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере подтвердили то, о чем давно говорят профессиональные танцоры: когда партнеры двигаются слаженно, их мозговая активность может синхронизироваться, позволяя им действовать как единое целое. Во время танца мозг партнеров словно "настраивается" друг на друга, и эта синхронность возникает благодаря совместным движениям.

В ходе эксперимента участникам надели ЭЭГ-шапочки, фиксирующие электрическую активность мозга, и предложили станцевать аргентинское танго – танец, в котором партнеры тесно взаимодействуют и двигаются в полном согласии с музыкой и друг с другом. Ученые выяснили, что когда партнеры в танце двигаются синхронно, их мозговая активность тоже начинает совпадать. Этот эффект называют "межмозговой связью" или нейронной синхронизацией. Ранее подобное наблюдали, например, у музыкантов, играющих вместе, но в танцах такой феномен зафиксировали впервые.

Команда также создала прототип носимого устройства: оно отслеживает активность мозга танцоров и подает вибрацию в моменты, когда их состояния совпадают. Пока технология находится на раннем этапе, но в будущем, по мнению ученых, она может помочь в обучении навыкам, где важна координация без слов – например, в музыке или командных видах спорта. Чтобы изучить этот процесс, исследователи пригласили в лабораторию пять пар опытных танцоров. Участники надели ЭЭГ-датчики и сенсоры на лодыжках, фиксирующие движения, после чего исполнили танго.

Оказалось, что характер мозговых волн напрямую зависит от синхронности движений. Когда партнеры действовали согласованно – например, один делал шаг вперед, а другой почти мгновенно отвечал движением назад, – их мозговые сигналы совпадали по времени. Если же синхронность нарушалась, рассогласовывалась и активность мозга. Это наблюдалось для разных типов волн, включая бета-волны (связанные с концентрацией) и тета-волны (характерные для расслабленного состояния). Ученые также проверили, может ли носимое устройство усилить ощущение синхронности. Во время теста прибор вибрировал сильнее, когда мозговая активность партнеров совпадала. По словам ученых, это ощущение помогало лучше почувствовать связь, хотя при рассинхронизации вибрация, наоборот, отвлекала.