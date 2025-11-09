Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 9 ноября, температура немного повысится и будет выше среднесезонной, особенно во внутренних районах. Переменная облачность. Местами туман.

В Иерусалиме – 17-29 градусов, в Тель-Авиве – 18-27, в Хайфе – 19-27, в Эйлате – 20-33, в Беэр-Шеве – 14-29, на побережье Мертвого моря – 23-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-27, в Ариэле – 17-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-34, на Голанских высотах – 18-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25-26 градусов, высота волн – 40-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В понедельник – без существенных изменений. Во вторник температура понизится. В среду-четверг – без изменений. В пятницу ожидается резкое понижение температуры.