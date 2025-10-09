Внимание, розыск: пропала 14-летняя Теила Биркои из Беэр-Шевы

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей несовершеннолетней. Пропала 14-летняя Теила Биркои из Беэр-Шевы. В последний раз ее видели в понедельник, 6 октября, в Иерусалиме.

Приметы пропавшей: рост 150 см, стройная, черные кудрявые волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Беэр-Шевы по телефону 08-6462744.