Внимание, розыск: пропала 14-летняя Теила Биркои из Беэр-Шевы
время публикации: 09 октября 2025 г., 20:52 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 20:59
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей несовершеннолетней. Пропала 14-летняя Теила Биркои из Беэр-Шевы. В последний раз ее видели в понедельник, 6 октября, в Иерусалиме.
Приметы пропавшей: рост 150 см, стройная, черные кудрявые волосы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Беэр-Шевы по телефону 08-6462744.