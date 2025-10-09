В Тайбе перевернулся квадроцикл, 16-летний юноша в тяжелом состоянии
время публикации: 09 октября 2025 г., 20:10 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 20:15
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение об аварии квадроцикла ("тракторона"), который перевернулся в Тайбе.
Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь пострадавшему, 16-летнему юноше, получившему множественные травмы.
В тяжелом состоянии он был эвакуирован в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, он погружен в медикаментозный сон и подключен к аппарату искусственного дыхания.
