09 октября 2025
Израиль

В Тайбе перевернулся квадроцикл, 16-летний юноша в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 09 октября 2025 г., 20:10 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 20:15
В Тайбе перевернулся квадроцикл, 16-летний юноша в тяжелом состоянии
Пресс-служба полиции Израиля

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение об аварии квадроцикла ("тракторона"), который перевернулся в Тайбе.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь пострадавшему, 16-летнему юноше, получившему множественные травмы.

В тяжелом состоянии он был эвакуирован в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, он погружен в медикаментозный сон и подключен к аппарату искусственного дыхания.

