Израильские ВВС атаковали в Дохе высшее руководство террористической организации ХАМАС

ЦАХАЛ и ШАБАК заявляют, что израильские ВВС осуществили целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС. Судя по имеющимся данным лидеры ХАМАСа были атакованы в Дохе, столице Катара.

Операция получила название "Огненная вершина".

В официальном заявлении сказано, что удар был нанесен по тем, кто "годами руководил деятельностью террористической организации и несут прямую ответственность за организацию бойни 7 октября и ведение войны против Государства Израиль".

"Перед атакой были приняты меры по минимизации ущерба для непричастных лиц, включая применение высокоточного оружия и предоставление дополнительной разведывательной информации", – заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.

Отметим, что речь идет о беспрецедентных действиях – никогда прежде ЦАХАЛ не атаковал цели на территории Катара.

Согласно палестинским и катарским источникам, авиаудары были нанесены по месту встречи лидеров ХАМАСа в Дохе, где проходили консультации по поводу американского предложения о прекращении огня и освобождении заложников. Sabereen News передает, что было слышно 12 взрывов.

По данным "Аль-Арабии", уничтожен лидер ХАМАСа Халиль аль-Хайя. На том же совещании присутствовали члены политбюро ХАМАСа Халид Машаль, Мухаммад Даруиш, Рази Хамад и Иззат ар-Ришк.

Ynet пишет, что члены военно-политического кабинета Израиля не были заранее проинформированы о планировании удара по лидерам ХАМАСа в Дохе.

МИД Катара подтвердил, что ВВС Израиля атаковали членов политбюро ХАМАСа в Дохе.