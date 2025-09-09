ЦАХАЛ подтвердил разрушение еще одного высотного здания в городе Газа

ЦАХАЛ нанес удар по многоэтажному зданию в городе Газа, использовавшемуся террористической организацией ХАМАС.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в здании находились объекты террористов, использовавшиеся для подготовки и осуществления террористических атак против израильских сил в этом районе, а под строением укрывались боевики ХАМАСа и находилась подземная инфраструктура.

Перед ударом были приняты меры для минимизации риска нанесения ущерба гражданскому населению: жители здания были предупреждены заранее, также для нанесения удара использовалось высокоточное вооружение, велся сбор дополнительной информации и велось наблюдение с воздуха.

Ранее палестинские источники сообщали, что ВВС ЦАХАЛа разрушили башню "Ас-Салам" ("Мир") в центре города Газа.