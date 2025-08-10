В ультраортодоксальных кварталах Иерусалима призывают отказаться от пиццы в неподобающей упаковке

В ряде ультраортодоксальных районов Иерусалима появились листовки, в которых жителей призывают бойкотировать пиццу, продаваемую в картонных коробках с изображениями и надписями, восхваляющими Рим.

Авторы обращения утверждают, что на некоторых упаковках присутствуют фотографии Колизея – символа древнего Рима, где, по их словам, жестоко убивали множество людей, в том числе евреев. Кроме того, на коробках встречаются фразы "Рим – вечный город" и "Все дороги ведут в Рим", что воспринимается как оскорбление памяти жертв и прославление "нечистого места".

Составители листовки отмечают, что владельцы пиццерий, вероятно, не осознают, какое впечатление производит подобная упаковка, и призывают покупателей требовать заменить её на нейтральную. Также они обращаются к системам кашрута с просьбой обратить внимание на проблему, чтобы не допустить косвенного одобрения подобного дизайна.

В заключение авторы подчеркивают, что "ни в коем случае нельзя становиться соучастниками в позоре и унижении", и предлагают в случае отказа продавца заменить упаковку покупать пиццу в других местах.