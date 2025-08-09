Что делать с леопардом, который убил сотрудника Библейского зоопарка? Комментарий раввина

Недавняя трагедия в Библейском зоопарке Иерусалима, где леопард смертельно ранил сотрудника, а также решение уничтожить крокодилов на ферме в Пцаэле в связи с опасностью для окружающих, вновь актуализировали вопрос: как еврейский закон относится к животным, причинившим смерть человеку?

В колонке на сайте "Аруц шева" раввин Рафаэль Штерн объясняет: животное, убившее человека, подлежит смертной казни – даже если это был первый подобный случай. Это постановление основывается на Мишне (трактат "Сангедрин") и закреплено у Рамбама в "Законах об ущербе имуществу". Там обсуждаются два подхода: по мнению раввина Элиэзера, каждый вправе немедленно уничтожить такое животное; по мнению мудрецов, для этого требуется суд из 23-х рукоположенных судей, аналогичный суду по делам о смертной казни для человека.

Галаха следует за мнением мудрецов: суд необходим, но он касается только тех животных, которые содержатся у человека и не считаются по своей природе опасными. Дикие хищники, такие как змеи, не нуждаются в судебном процессе – их можно убить сразу, поскольку они представляют собой постоянную угрозу. Согласно традиции, суд из 23-х человек возможен только при наличии "смихи" – непрерывной цепочки рукоположения от времен Моше. В наши дни такая структура отсутствует, и потому формальная судебная власть в вопросах смертной казни – как людей, так и животных – утрачена.

Тем не менее, ряд галахических авторитетов считает, что в особых случаях можно опереться на принцип "убери зло из своей среды" и принять решение об уничтожении животного даже без полномочий полноценного суда. Кроме того, существует понятие "цорех шаа" – действия, оправданные необходимостью текущего момента, особенно если речь идет о реальной опасности для жизни людей.

Таким образом, несмотря на отсутствие формального суда, Галаха позволяет в определенных обстоятельствах убить животное, представляющее угрозу. Это касается и трагического случая с леопардом в зоопарке, и ситуации с крокодилами, если те были признаны опасными. Однако, как подчеркивает раввин Штерн, данное обсуждение является теоретическим. Оно предназначено для изучения и понимания галахических принципов, а не для практического применения.