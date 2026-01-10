В Иране продолжаются протесты. КСИР и армия действуют под руководством Али Хаменеи

В Иране протесты продолжаются 14-й день подряд, охватывая все новые города.

В субботу, 10 января, с 18:00 по местному времени в Тегеране и других крупных городах (Мешхед, Исфахан, Тебриз) возобновились массовые шествия. Наследный принц Реза Пехлеви призвал граждан "отвоевывать центры городов" и выходить на улицы с национальными символами.

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди Азад официально заявил, что любой участник протестов теперь может быть признан "врагом Аллаха". В Иране это обвинение влечет за собой смертную казнь. Он подчеркнул, что наказание ждет даже тех, кто просто "помогает бунтовщикам".

Вооруженные силы Ирана выпустили свое первое официальное заявление с начала протестов. Командование подтвердило, что армия действует под руководством Али Хаменеи и готова защищать "стратегическую инфраструктуру" от "заговоров врага". Это означает, что для подавления протестов теперь официально привлечена не только полиция и КСИР, но и армия.

Согласно данным британской газеты The Telegraph и других СМИ, верховный лидер Ирана Али Хаменеи привел Корпус стражей исламской революции (КСИР) в состояние беспрецедентной боевой готовности (даже выше, чем во время войны с Израилем в июне прошлого года, утверждают источники).

Высокопоставленные чиновники сообщают, что Хаменеи сейчас контактирует с КСИР гораздо теснее, чем с армией или полицией. Хаменеи убежден, что риск дезертирства в КСИР практически равен нулю, тогда как в других силовых структурах такие случаи уже были зафиксированы. Фактически он "вверил свою судьбу Корпусу".

Власти Ирана активировали свои секретные подземные ракетные объекты (так называемые "ракетные города") для противодействия внешним угрозам. Это происходит на фоне предупреждений со стороны Дональда Трампа о готовности США вмешаться.