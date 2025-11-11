Скандал в Марокко: активиста BDS похоронили на еврейском кладбище

Еврейская община Касабланки выразила возмущение тем фактом, что на местном еврейском кладбище был похоронен Цион Усидон, один из лидеров антиизраильского движения BDS в Марокко. Как сообщают источники в общине, похороны были проведены без их разрешения и согласования.

В ходе церемонии сторонниками покойного были нанесены повреждения древним надгробиям и могилам. Кроме того, с кладбища были изгнаны евреи, пытавшиеся воспрепятствовать захоронению. "Они хоронили его с палестинскими флагами на еврейском кладбище. Они топтались по еврейским могилам, разрушали надгробия важных раввинов и устроили из похорон один большой цирк", – заявил высокопоставленный представитель общины в интервью израильскому сайту Mako.

Цион Усидон, скончавшийся на 78-м году жизни, возглавлял движение BDS в Марокко и, по словам собеседника издания, был известен своей поддержкой ХАМАСа и терактов 7 октября. Он организовывал многочисленные акции протеста против Израиля и действий Армии обороны Израиля в секторе Газа.

В общине заявили, что не были уведомлены о планируемых похоронах и сейчас рассматривается вопрос об эксгумации тела Усидона для его перезахоронения в другом месте. "Стыдно, что он похоронен на еврейском кладбище", – подчеркнул представитель общины.