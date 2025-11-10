В Тель-Авиве разгорается спор вокруг кандидатуры на пост раввина города

Личность кандидата на пост главного раввина Тель-Авива, должность которого оставалась вакантной восемь лет, стала причиной политического спора между городскими властями и партией ШАС. Партия продвигает кандидатуру раввина Звадьи Коэна, главы религиозного суда Тель-Авива. Однако мэр города Рон Хульдаи выразил несогласие с этой кандидатурой.

На недавнем заседании городского совета Хульдаи высказал сомнения относительно назначения, сославшись на то, что раввин Коэн не проходил службу в ЦАХАЛе. Мэр подчеркнул, что в свободном городе, который является домом для каждого, представитель должен быть связан с обществом, которому служит. Кроме того, мэр подверг сомнению саму необходимость финансирования этой должности в настоящее время, заявив, что средства следует направлять на образование, социальное обеспечение и транспорт.

Представители партий ШАС и "Еврейский дом" в городском совете осудили такую позицию, расценив ее как удар по традициям и религиозным жителям города. Они настаивают, что Тель-Авив, как и любой другой город в стране, должен иметь главного раввина, поскольку он оказывает услуги для всех горожан, а не только для религиозных общин.