Ализа Лави: интеграция харедим в армии не должна происходить за счет женщин-военнослужащих

В колонке на сайте "Сругим" бывшая депутат Кнессета д-р Ализa Лави пишет, что интеграция ультраортодоксальных мужчин в армии – национальная необходимость, однако этот процесс не должен подрывать статус и возможности женщин в армии. Поводом для статьи стало обсуждение в комиссии по иностранным делам и обороне, где из закона о призыве были исключены положения, призванные гарантировать место и статус женщин в ЦАХАЛе. По словам Лави, это вызвало опасения, касающиеся вытеснения женщин из отдельных подразделений и баз.

Автор отмечает, что дискуссия неожиданно сместилась в сторону более широкой атаки на сам факт службы религиозных девушек в армии. По ее словам, есть силы, которые используют закон о призыве как инструмент для намеренного сокращения маршрутов и должностей для женщин, чтобы подорвать легитимность службы религиозных солдаток. Лави подчеркивает, что столь острый вопрос не должен превращаться во "внутреннюю войну" среди представителей религиозного сионизма.

Отдельно Лави указывает на устойчивый рост числа религиозных девушек, выбирающих военную службу. В 2025 году, по ее данным, был зафиксирован рекорд – около 4 тысяч призывниц, тогда как в начале предыдущего десятилетия их было менее тысячи. Многие из них могли получить освобождение по религиозным основаниям, но сознательно отказались от него, руководствуясь чувством ответственности и стремлением внести вклад в безопасность страны.

В завершение Лави призывает к ответственному и уважительному диалогу. По ее словам, интеграция харедим и сохранение полноценного участия женщин в ЦАХАЛ не противоречат друг другу, а требуют баланса, чувствительности и честного обсуждения. Она обращается к политическим, религиозным и общественным лидерам с призывом не закрывать доступ к информации для религиозных девушек и их семей и не использовать закон о призыве как повод для вытеснения женщин из армии.