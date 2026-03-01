Правительство продлило режим чрезвычайного положения в тылу до 12 марта
время публикации: 01 марта 2026 г., 22:01 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 22:07
Правительство в ходе срочного голосования продлило срок действия режима чрезвычайного положения в тылу до 12 марта. Режим ЧП распространяется на всю страну в связи с войной с Ираном.
В рамках режима чрезвычайного положения не работают детские сады и школы, введен запрет на работу большинства предприятий и организаций, за исключением жизненно важных служб. Отменены массовые мероприятия по случаю Пурима.
Это решение должно быть утверждено комиссией по иностранным делам и обороне.
