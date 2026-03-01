x
01 марта 2026
|
последняя новость: 22:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 марта 2026
|
01 марта 2026
|
последняя новость: 22:01
01 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Правительство продлило режим чрезвычайного положения в тылу до 12 марта

Война с Ираном
время публикации: 01 марта 2026 г., 22:01 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 22:07

Правительство в ходе срочного голосования продлило срок действия режима чрезвычайного положения в тылу до 12 марта. Режим ЧП распространяется на всю страну в связи с войной с Ираном.

В рамках режима чрезвычайного положения не работают детские сады и школы, введен запрет на работу большинства предприятий и организаций, за исключением жизненно важных служб. Отменены массовые мероприятия по случаю Пурима.

Это решение должно быть утверждено комиссией по иностранным делам и обороне.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 марта 2026

Трамп сообщил, что США потопили девять иранских военных кораблей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 марта 2026

2-й день войны "Рычание льва": ЦАХАЛ атакует ракетные объекты Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 марта 2026

Попытка штурма консульства США в Карачи, более 20 погибших