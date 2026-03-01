Правительство продлило режим чрезвычайного положения в тылу до 12 марта

Правительство в ходе срочного голосования продлило срок действия режима чрезвычайного положения в тылу до 12 марта. Режим ЧП распространяется на всю страну в связи с войной с Ираном.

В рамках режима чрезвычайного положения не работают детские сады и школы, введен запрет на работу большинства предприятий и организаций, за исключением жизненно важных служб. Отменены массовые мероприятия по случаю Пурима.

Это решение должно быть утверждено комиссией по иностранным делам и обороне.