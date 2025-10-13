Время зажигания свечей в канун праздника Симхат-Тора, 13 октября 2025 года

Время зажигания свечей и окончания праздника:

Иерусалим – 17:34, 18:44

Тель-Авив – 17:50, 18:46

Хайфа – 17:39, 18:45

Беэр-Шева – 17:51, 18:46

Перед зажиганием свечей произносят благословения:

1. "Барух Ата, Адонай Элоэйну мелех аолам, ашер кидшану бэмицвотав вецивану леадлик нер шель йом тов" (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать свечу праздника).

2. "Барух Ата, Адонай Элоэйну мелех аолам, шеэхеяну векиеману веигиану лазман азе" (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь мира, даровавший нам жизнь, поддерживавший нас и позволивший нам дожить до этого времени).

Праздник Симхат-Тора ("Радость Торы") отмечает завершение годового цикла чтения Торы в синагогах и начало нового. В Израиле Симхат-Тора совпадает с заповеданным Торой праздником Шмини-Ацерет ("Восьмой день собрания"), который следует сразу за Суккотом. За границей Симхат-Тора отмечается сразу после Шмини-Ацерет.

Основные торжества Симхат-Тора начинаются в ходе вечерней молитвы в синагоге, когда все свитки Торы вынимаются из ковчега и совершаются семь "акафот" – круговых шествий вокруг синагоги. Утром во время молитвы свитки Торы вынимаются из ковчега для проведения акафот, как и вечером, после чего для чтения Торы вызывают всех прихожан, включая детей.