В Хайфе разгорелся спор вокруг участия раввина Игаля Левинштейна в молодежном мероприятии

В хайфском районе Кирьят-Шмуэль (Хайфа) общественную дискуссию вызвало приглашение раввина Игаля Левинштейна на молодежное мероприятие "Ошаноар", организованное местной религиозной общиной. Вместе с ним в программе значатся общественная активистка Орит Марк-Эттингер и бригадный генерал Офер Винтер.

Против участия Левинштейна выступили представители ЛГБТ-сообщества и часть светских жителей города, напомнив о его прошлых высказываниях, которые они считают оскорбительными. В социальных сетях появились призывы к муниципалитету вмешаться и отменить его выступление.

Хайфская мэрия заявила, что мероприятие является частной инициативой религиозной общины и городские власти не участвовали в отборе участников. Однако после усиления общественного давления муниципалитет объявил о снятии своей поддержки и прекращении любого формального участия в событии.

В рамках лекций и выступлений раввин Левинштейн называл гомосексуальную ориентацию сексуальным извращением и трагедией. Левинштейн заявил: "Я убежден, что в тот день, когда общество перестанет считать это нормальным, наука сможет справиться с этой проблемой, но для этого нужно признать, что это проблема".

Раввин Игаль Левинштейн родился в светской семье. В бронетанковых войсках ЦАХАЛа дослужился до звания командира роты, а в резерве – до подполковника. После завершения армейской службы он стал соблюдать заповеди. Учился в национально-религиозных ешивах, в 1987 году основал предармейскую подготовительную программу "Бней-Давид" в поселении Эли, цель которой – готовить молодых людей из сионистско-религиозной среды к службе в армии, сохраняя религиозную идентичность.