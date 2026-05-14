Ультраортодоксальный сайт сообщил о чуде, связанном с помолвкой помощника Сатмарского ребе

В среду состоялась помолвка 24-летнего Шнеура-Залмана Экштейна, личного помощника Сатмарского ребе Аарона Тейтельбаума. Его невестой стала 17-летняя дочь раввина Залмана-Лейба Шпицера из Кирьяс-Джоэла.

Согласно публикации на сайте "Бе-хадрей харедим", помолвке предшествовала необычная история. Девушку смущала разница в возрасте, и она отправилась на могилу матери, чтобы помолиться и попросить знак свыше. Во время молитвы к ее ногам неожиданно упала записка с именем: "Шнеур-Залман, сын такого-то…".

Позже выяснилось, что один из родственников Экштейна пришел на соседнюю могилу, чтобы оставить записку с просьбой об успешном сватовстве. Бумагу унесло ветром, и, по словам хасидов, она приземлилась в нужном месте в нужное время. Жених и невеста, которые получили благословение Сатмарского ребе, восприняли случившееся как знак того, что их союз был предопределен Небесами.