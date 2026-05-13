"Узник мира Торы" в Таиланде: в соцсетях обсуждают фотографии ешиботника в майке и шортах

В соцсетях и СМИ , стали предметом для обсуждения фотографии Идана Исраэля, ешиботника из Нетивота, который проводит отпуск в Таиланде. Год назад Исраэль был назван в ультраортодоксальных кругах "узником мира Торы" после того, как его арест за отказ от призыва в армию спровоцировал массовые протесты. По информации журналиста "Кан" Рои Яновского, после выхода из военной тюрьмы Исраэль добился получения освобождения от службы в армии по медицинским показаниям.

На кадрах из Таиланда ешиботник запечатлен в майке и шортах. Брат Идана, Ноам, в беседе с журналистам 13 канала ИТВ подчеркнул, что Идан остался ультраортодоксом. Он также добавил: "Почему светскому человеку, который демобилизуется из армии, разрешено ехать в "послеармейское путешествие", а ультраортодоксу, который освободился из тюрьмы, нельзя? Это лицемерие". Ситуацию также прокомментировал Йегуда Блой из организации "Ам Кадош", которая в свое время активно поддерживала Идана Исраэля. Блой отметил, что организация не поддерживает контакты с юношей, но изначально борьба была принципиальной – за право еврея быть верным своим убеждениям.

Новостной аккаунт "Паргод" разместил в сети X комментарий семьи Идана Исраэля, согласно которому ешиботник ведет строго ультраортодоксальный образ жизни и выделяет время для изучения Торы. "Как и любой другой человек, он почувствовал необходимость в отдыхе и поехал к своему брату, который работает инспектором кашрута в Таиланде. Распространенная в соцсетях фотография была сделана в разгар похода, и всем известно, как люди одеваются для таких прогулок. Мы выражаем глубокую горечь в связи с шеймингом, которому он подвергся", – заявили члены семьи ешиботника.

В марте 2025 года арест Идана Исраэля в аэропорту им. Бен-Гуриона спровоцировал демонстрации с попытками прорыва на территорию военной базы. Религиозные лидеры, включая раввинов Ицхака Йосефа и Авраама Салима, выразили поддержку семье арестованного, а раввин Цви Фридман призвал ультраортодоксальный сектор бороться за каждого, кто попадает в тюрьму за отказ от службы. Организация "Ам Кадош" назвала его символом самопожертвования за сохранение верности Торе.