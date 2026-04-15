Историк Моше Нахмани: Холокост предсказан в Торе и послан за грехи

Историк Моше Нахмани опубликовал текст, в котором предложил религиозно-историческое осмысление вопроса о присутствии Бога во время Холокоста. В своей аргументации Нахмани обращается к Торе, прежде всего к разделу "Ки таво", где изложена система благословений и проклятий. Он цитирует: "Нашлет Господь на тебя проклятие, смятение и неудачу во всем, к чему приложена рука твоя, что будешь делать, пока не будешь истреблен, пока не погибнешь вскоре за злые дела твои, за то, что покинул Меня".

Продолжая, историк приводит еще один отрывок: "Служить будешь врагу твоему, которого нашлет Господь на тебя, в голоде и жажде, и в наготе и лишении всего, и он возложит ярмо железное на шею твою, пока не уничтожит тебя". По его мнению, эти описания звучат так, будто отражают реалии катастроф, пережитых еврейским народом, включая события XX века. Он дополняет их описанием альтернативного сценария: "Поставит тебя Господь Себе народом святым, как Он клялся тебе, если соблюдать будешь заповеди Господа, Б-га твоего, и ходить будешь Его путями".

Автор поста подытоживает: "Где был Бог во время Холокоста?" – этот вопрос возник не 80 лет назад, а более 3000 лет назад, в тот день, когда народ Израиля впервые услышал слова Торы. Ответ на него, по сути, ясен: Господь всегда находится в одном и том же месте – Он Творец мира и наш Царь, повелевающий нам идти Его путями. С Его стороны нет никаких изменений. Благословение и проклятие, жизнь и смерть – переданы в наши руки. Ответственность лежит на нас".

Нахмани подчеркивает, что подобная интерпретация относится исключительно к общенациональному уровню и не объясняет судьбу отдельных людей. Гибель праведников не может быть воспринята как следствие их личных грехов. В завершение Нахмани предлагает сместить акцент: вместо вопроса "где был Бог" задаться вопросом о состоянии самого еврейского народа.