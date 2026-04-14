последняя новость: 08:08
Традиции

В Бней-Браке по требованию раввинов и родителей ограничат работу торговых автоматов

время публикации: 14 апреля 2026 г., 08:08 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 19:36
Муниципалитет Бней-Брака принял единогласное решение об усилении надзора за торговыми автоматами, обязав их закрываться после 23:00. Поводом для экстренного заседания стало посещение делегации раввинов, педагогов и местных жителей, которые пожаловались на духовную деградацию молодежи.

По словам раввинов Исраэля Рота и Элиэзера Зильберцвейга, точки самообслуживания на улицах Эзра и А-рав Шах стали магнитом для молодежи, где вместо сна и учебы они проводят время до рассвета. Жители окрестных домов пожаловались на постоянный шум до 4 утра, горы мусора после ночных посиделок и чувство незащищенности у пожилых людей. Один из отцов отметил, что больше не может спокойно отправить 13-летнего сына на вечернюю молитву в находящуюся рядом синагогу "Ицкович", опасаясь дурного влияния уличной культуры.

По итогам голосования было решено уравнять автоматы в правах с магазинами с полной остановкой после 23:00, демонтировать незаконные пристройки, мешающие проходу, и провести рейды муниципальных служб.

