Время зажигания субботних свечей 15 мая 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:48, 20:10

Тель-Авив – 19:13, 20:12

Хайфа – 19:01, 20:13

Беэр-Шева – 19:11, 20:10

Эйлат – 19:07, 20:05

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главу "Бемидбар":

Спустя год после исхода из Египта Бог повелел Моше провести перепись всех сыновей Израиля, способных воевать. Помогать в этом деле должны были двенадцать предводителей, назначенных от каждого колена. Мужчин от двадцати лет и старше считали поголовно по их именам и семействам, и общее число воинов составило 603 550 человек.

Колено Леви не вошло в общую перепись, так как у левитов была особая задача. Бог назначил их хранителями Скинии, где находились святыни. Они должны были ставить свои шатры вокруг Святилища, разбирать и собирать его во время переходов и охранять от посторонних. Любой, кто не был левитом и попытался бы подойти к Скинии для выполнения этой работы, подлежал смерти.

Весь народ получил четкие инструкции, как располагаться в лагере и в каком порядке двигаться. У каждого колена было свое знамя и свое место. Левитов пересчитали отдельно, начиная с младенцев возрастом от одного месяца. Бог объявил, что теперь они принадлежат Ему вместо первенцев, которых Он спас во время казни в Египте. Поскольку первенцев в народе оказалось чуть больше, чем левитов, за "лишних" людей был выплачен денежный выкуп, который передали священникам Аарону и его сыновьям.

В конце главы описывается работа семейства Кеата из колена левитов. Им было поручено носить самые святые предметы, такие как Ковчег Завета и золотой светильник. Чтобы они не погибли от прямого контакта со святостью, священники должны были сначала сами войти в Скинию и тщательно закрыть все предметы специальными покровами. Только после этого носильщики могли брать свою ношу, не глядя на открытые святыни и не прикасаясь к ним.