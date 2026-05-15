Чемпионат Израиля по баскетболу. Победа "Маккаби". Новые лидеры "Ирони"

время публикации: 15 мая 2026 г., 07:40 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 07:40
Состоялись матчи чемпионата Израиля по баскетболу.

Ирони (Кирьят-Ата) - Элицур Маккаби (Нетания) 124:103

Вторую четверть хозяева выиграли 34:22, последнюю - 39:27.

Отличный матч провели новые лидеры "Ирони" Роб Эдвардс (31 + 9 подборов + 9 передач + 3 перехвата) (бывший защитник "Оклахома-Сити Тендер" провел за "Ирони" третий матч), Брендан Медли Бейкон (27 + 17 подборов)(Центровой перешел из "Фенербахче" несколько дней назад, это его дебютный матч) и Деандре Уильямс Болдуин (26 + 13 подборов) (в начале мая перешел из азербайджанского "Сабана", второй матч).

Апоэль А-Эмек - Маккаби (Тель-Авив) 88:98

"Маккаби" лидирует, потерпев одно поражение в 23 играх.

Разыгрывающий "Апоэля" Кайл Эдвардс набрал 39 очков и сделал 5 передач.

