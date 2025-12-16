Сайт Хабада опубликовал рекомендации по защите общинных центров

По следам теракта в Сиднее во время Хануки ресурс ColLive, аффилированный с движением Хабад, опубликовал развернутую статью эксперта по безопасности Залмана Майер-Смита. Материал содержит практические рекомендации для руководителей синагог, общинных центров, школ и филиалов Хабада.

Первым делом Майер-Смит советует организовать профессиональную оценку защищенности объекта как специалистами, так и правоохранительными органами, начиная этот анализ с периметра и двигаясь внутрь. Особое внимание, отмечает он, следует уделить подготовке к худшему сценарию, включая нападение активного стрелка, и продумать меры по предотвращению проникновения, даже если злоумышленник выглядит как обычный посетитель.

Эксперт также рекомендует немедленно заняться оформлением заявок на государственные гранты безопасности для некоммерческих организаций и, если это возможно, ввести небольшой целевой сбор для финансирования защитных мер. Крайне важно, по его словам, заранее выстроить личные отношения с руководством местной полиции и экстренных служб, а внутри учреждения – создать видимую культуру безопасности, которая сделает его "трудной целью".

Кроме того, необходимо наладить надежную систему внутреннего оповещения на случай чрезвычайной ситуации. Ключевая цель всех этих действий, подводит итог эксперт, – максимально замедлить возможного нападающего и максимально ускорить реакцию как собственных сил, так и прибывающей помощи. "С 7 октября еврейский мир усвоил, что нельзя откладывать такие приготовления. В Сиднее нам вновь напомнили об этом", – резюмирует Залман Майер-Смит.