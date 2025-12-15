Опубликованы данные, отражающие изменения в ультраортодоксальном секторе

Журналист Ишай Шнерб опубликовал данные, отражающие изменения в ультраортодоксальном секторе за последние годы. Цифры охватывают такие области, как служба в армии, образование, занятость и демография.

Согласно данным о призыве по Закону о военной службе, в 2024 году в армию призвалось 1700 мужчин-харедим. Среднегодовой показатель последних лет составляет 1216 человек. Для сравнения, в 2016 году число призывников из этой общины было несколько выше – 1906 человек.

В сфере школьного образования доля учащихся, сдающих выпускные экзамены (багрут), остается стабильной: 16% как в 2009, так и в 2022 году. При этом доля успешно получающих аттестат зрелости внутри сектора выросла с 3% в 2016-2017 учебном году до 6% в 2021-2022. В государственном и государственно-религиозном секторах этот показатель составляет 85%.

Доля обладателей высшего образования среди ультраортодоксов-мужчин старше 45 лет составляет 18%, а в возрасте 25-44 лет – 7%. Удельный вес студентов-харедим от общего потенциального числа лиц призывного возраста (18-40 лет) невелик и в последние годы демонстрирует незначительное снижение: с 2.3% в 2021 до 2.1% в 2023. Положительной тенденцией можно назвать сокращение уровня отсева из вузов с почти 50% в 2019 до 31% в настоящее время (при 23% в общей популяции).

Международное исследование оценки навыков взрослых (PIAAC) указывает на разрыв в профессиональных компетенциях. Например, у мужчин харедим в возрасте 25-44 года показатели математической грамотности и грамотности чтения, а также способности решать проблемы в технологической среде, ниже, чем у их сверстников из остального еврейского населения.

Уровень занятости среди мужчин-харедим в последнее десятилетие стабилен и составляет около 53%, в то время как среди евреев, не относящихся к ультраортодоксальному сектору, этот показатель достигает 86%. Значительная часть работающих харедим занята в сфере образования: 29% мужчин и 41% женщин.

Средняя заработная плата работающего мужчины-хареди составляет 49% от зарплаты мужчины, не принадлежащего к этому сектору. Рабочая неделя у него в среднем на 21% короче. Исследования показывают, что разрыв в оплате труда имеет тенденцию к увеличению с течением времени. Соответственно, скорректированный доход на душу населения в домохозяйствах харедим, особенно среди молодежи (25-44 года), значительно ниже среднего показателя по еврейскому населению.

Демографическая доля общины харедим в общем населении Израиля продолжает расти: с примерно 10% (750 000 человек) в 2009 году до 14% (около 1.4 миллиона человек) в настоящее время. Количество учащихся в ультраортодоксальной системе образования увеличилось с примерно 250 тысяч (22% от всех учеников) в 2010 году до около 400 тысяч (26%) в 2024 году. Средний коэффициент рождаемости в общине остается высоким – 6.48 ребенка на женщину.