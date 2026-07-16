Бывший заложник Ром Браславский удалил татуировку

Бывший заложник Ром Браславский сообщил, что удалил татуировку с руки. Об этом он рассказал в публикации в социальных сетях, начав ее цитатой из Торы: "[Ради умершего] не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен". По его словам, решение избавиться от татуировки он принял примерно через полгода после освобождения из плена ХАМАСа в Газе.

Он отметил, что не страшился боли, связанной с лазерным удалением татуировки. "Я сделал это, чтобы служить Святому, благословен Он", – подчеркнул бывший заложник. Завершая свою публикацию, Браславский выразил благодарность за освобождение и завершил публикацию традиционным благословением: "Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, Который даровал нам жизнь, поддерживал нас и дал нам дожить до этого времени".

Браславский также поделился воспоминанием о времени в плену: в летние месяцы террористы заставляли его носить куртку с длинными рукавами, чтобы скрыть татуировку на иврите, выдававшую его еврейское происхождение.