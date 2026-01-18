x
18 января 2026
18 января 2026
18 января 2026
последняя новость: 14:31
18 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль
Израиль

На освобожденного заложника Рома Браславски напали в ночном клубе

Заложники
время публикации: 18 января 2026 г., 14:11 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 14:11
На освобожденного заложника Рома Браславски напали в ночном клубе
Oren Ben Hakoon/Flash90

Полиция расследует конфликт в ночном клубе в Тель-Авиве: освобожденный из плена ХАМАСа заложник Ром Браславски заявил, что на него напали в одном из клубов на бульваре Ротшильд, и нападавший, по подозрениям полиции – это партнер известной певицы Насрин Кадари.

Как сообщает 12 канал ИТВ, Ром Браславский приехал в клуб, где проходила частная вечеринка певицы, вместе со своим другом. Он утверждает, что певица лично пригласила его, однако охранники отказались его пропускать, а самой певицы в этот час в клубе уже не было.

На месте начался конфликт, в ходе которого партнер певицы напал на Рома Браславски. Ожидается, что в ходе расследования будет допрошена и сама Насрин Кадари.

Мать Рона Браславски, описывая инцидент, указала: "После двух лет мучений и непрекращающегося кошмара, Ром вернулся к прежней жизни. Он проходит процесс реабилитации и старается прийти в себя, и я стараюсь помочь ему всем, чем могу. Вчера ночью произошел инцидент, с которым разбирается полиция: я уверена, что расследование пройдет должным образом. Я хочу напомнить: вернувшиеся к нам могут выглядеть обычно, но внутри они переживают постоянный стресс, у них тяжелая посттравма, и важно быть более чувствительными в своих словах, критике и поступках".

Израиль
