На освобожденного заложника Рома Браславски напали в ночном клубе

Полиция расследует конфликт в ночном клубе в Тель-Авиве: освобожденный из плена ХАМАСа заложник Ром Браславски заявил, что на него напали в одном из клубов на бульваре Ротшильд, и нападавший, по подозрениям полиции – это партнер известной певицы Насрин Кадари.

Как сообщает 12 канал ИТВ, Ром Браславский приехал в клуб, где проходила частная вечеринка певицы, вместе со своим другом. Он утверждает, что певица лично пригласила его, однако охранники отказались его пропускать, а самой певицы в этот час в клубе уже не было.

На месте начался конфликт, в ходе которого партнер певицы напал на Рома Браславски. Ожидается, что в ходе расследования будет допрошена и сама Насрин Кадари.

Мать Рона Браславски, описывая инцидент, указала: "После двух лет мучений и непрекращающегося кошмара, Ром вернулся к прежней жизни. Он проходит процесс реабилитации и старается прийти в себя, и я стараюсь помочь ему всем, чем могу. Вчера ночью произошел инцидент, с которым разбирается полиция: я уверена, что расследование пройдет должным образом. Я хочу напомнить: вернувшиеся к нам могут выглядеть обычно, но внутри они переживают постоянный стресс, у них тяжелая посттравма, и важно быть более чувствительными в своих словах, критике и поступках".