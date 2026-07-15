Наступил месяц ав, время скорби и утешения

Наступил месяц ав – одиннадцатый месяц от сотворения мира и пятый от исхода из Египта по библейскому календарю. Мудрецы Талмуда постановили: "С наступлением ава ограничивают радость", связывая это с пятью трагическими событиями, выпавшими на это время. В аве Всевышний постановил, что поколение Исхода не войдет в Землю Обетованную, были разрушены Первый и Второй Храмы, пал оплот восстания Бар-Кохбы – город Бейтар, а Иерусалим был распахан врагами. Кульминацией скорби стал пост Девятого ава.

Уже во второй половине месяца скорбь уступает место ликованию. Пятнадцатого ава отмечается древний праздник виноградников, о котором Талмуд говорит, что не было у Израиля лучших дней, чем 15 ава и Йом-Кипур. В этот день девушки Иерусалима выходили в виноградники в заимствованных белых одеждах, чтобы никто не стыдился бедности, и устраивали хороводы.

С точки зрения хасидизма, ав – это в первую очередь месяц утешения, ведь две трети его дней наполнены светом. Настоящее утешение заключается не просто в облегчении боли, а в осознании концепции "всё, что ни делается, – к лучшему". Есть притча о королевском сыне, отправленном в чужие края: именно вдали от дворца, преодолевая преграды, он раскрывает свой потенциал. Так и испытания месяца ав помогают еврейскому народу раскрыть истинный духовный потенциал, превращая тьму разрушения в фундамент для будущего Третьего Храма.