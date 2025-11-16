12-й канал ИТВ показал репортаж о раввине-вундеркинде Шломо-Йегуде Беэри

В эфире 12 канала ИТВ был показан репортаж о раввине Шломо-Йегуде Беэри, известном как "Янука" (арамейский: "младенец"), который привлек к себе тысячи последователей из разных слоев религиозного общества.

"Янука" не принадлежит ни к известной хасидской династии, ни к литовской раввинской иерархии. Он вырос в неортодоксальной семье в Холоне и не учился в ешиве. Свое прозвище получил в 18 лет от другого раввина за выдающуюся память. Несмотря на отсутствие традиционного бэкграунда, Беэри стал притягивать огромную аудиторию – от светских до ультраортодоксов. Каждый понедельник раввин проводит приемы, куда приходят сотни людей.

На фоне растущей популярности многие критикуют Шломо-Йегуду Беэри и обвиняют его окружение в создании культа личности. Благословения и почетные вызовы Торе у "Януки" могут стоить десятки тысяч шекелей, а фонды, созданные вокруг него, собирают миллионы. Некоторые критики спрашивают, куда уходят деньги – ведь обещанные проекты (например, новый синагогальный комплекс) пока не реализованы. При этом авторы репортажа отметили, что у раввина есть три квартиры.

"Януку", которого последователи считают потенциальным Мессией, также обвиняют в создании вокруг себя мифологии – например, в рассказах о покушениях и попытках отравления. Некоторые подозревают, что он изменил свое изначальное имя Шай Цубери на более "универсальное", чтобы соответствовать ожиданиям хасидской среды.

Несмотря на всё это, Янука настаивает, что не создает новую хасидскую династию и не ищет власти; он говорит, что просто "делится светом, который погасили". Его представители подчеркивают, что финансы контролируются бухгалтерской фирмой и полностью прозрачны.