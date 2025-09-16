Открылся религиозный консультационный центр для пострадавших на войне

В Израиле открылся консультационный центр, призванный помочь раненым и их семьям с ответами на сложные галахические вопросы. Инициатива принадлежит "Игуд рабаней кеилот" – объединению общинных раввинов, среди которых есть и те, кто сами пострадали 7 октября.

С момента начала войны "Железные мечи" более 6000 солдат и гражданских получили ранения. Помимо медицинской и психологической реабилитации, многие из них сталкиваются с религиозными дилеммами: как накладывать тфилин тем, кто лишился руки, какие лечебные процедуры разрешены в шабат, как поступать во время постов, можно ли использовать медицинский каннабис или слушать музыку в шабат в целях восстановления.

Раввин Шахар Буцхак из Офакима, тяжело раненный в бою с террористами, рассказал: "В процессе реабилитации ко мне не раз обращались с вопросами по галахе, и я понял: нужен центр, где раввины смогут говорить с пострадавшими на одном языке". К инициативе присоединился и раввин Хаим Саси из Сдерота, преподаватель ешивы-эсдер и волонтер организации "Ихуд ацала", который был ранен, спасая горожан 7 октября. "В больницах мы видели множество раненых и поняли, что духовная поддержка – неотъемлемая часть восстановления", – отметил он.

Председатель организации раввин Ариэль Элиягу рассказал, что работа центра проходит при поддержке раввина Шмуэля Элиягу и основана на подходе покойного главного сефардского раввина Мордехая Элиягу. "Это святая миссия – дать каждому еврею в трудные часы профессиональное и чуткое раввинское сопровождение. Нет ничего ценнее духовной опоры для раненых", – подчеркнул он.