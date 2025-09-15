x
15 сентября 2025
Раввин дал указание покинуть школу, которая перешла в государственную систему образования

время публикации: 15 сентября 2025 г., 18:18 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 18:21
Раввин дал указание покинуть школу, которая перешла в государственную систему образования
Nati Shohat/Flash90

В Иерусалиме разразился конфликт вокруг ультраортодоксальной школы для девочек "Бнот-Хадаса", в которой учатся дети репатриантов из англоязычных стран. Причиной стало решение руководства учебного заведения о переходе под управление сети государственно-ультрарелигиозных школ "мамлахти-хареди" без предварительного уведомления родителей.

Школа, в которой учатся девочки литовского и хасидского направлений, переехала в новое здание в районе Ганей-Геула до начала учебного года. Вскоре после начала занятий родители обнаружили, что заведение теперь официально относится к сектору "мамлахти-хареди" и следует учебной программе, утвержденной минпросом.

Один из духовных лидеров литовской общины, раввин Моше-Гилель Хирш, дал указания родителям немедленно забрать своих дочерей из школы и основать новое учебное заведение. В поддержку этой позиции в пятницу в разных районах Иерусалима были распространены листовки на идише и английском, цитирующие требование раввина.

По информации СМИ, решение о смене статуса было вызвано возможностью получения увеличенного государственного финансирования. Система школ "мамлахти-хареди" совмещает углубленное изучение религиозных дисциплин с общеобразовательной программой, утвержденной государством. Это отличает их от школ независимого ультраортодоксального типа ("хинух ацмаи"), где светские предметы преподаются в очень ограниченном объеме.

