Раввин-каббалист Дов Кук выступил против прививок от кори

По сообщению сайта "Мако", раввин-каббалист Дов Кук, лидер ультраортодоксальной общины в Тверии, публично высказался против вакцинации от кори. Ранее Кук распространил среди своих последователей письмо, в котором в качестве защиты от болезни предлагается исполнять напев со словами из Торы о медном змее, которого изготовил Моше по требованию Бога, а также повторять строку из псалма "Голос Господа высекает пламень огня".

По данным Министерства здравоохранения, в Тверии подтверждено по меньшей мере семь случаев заболевания корью, однако существует опасение, что реальное число инфицированных может быть значительно выше.

Приближенные подтвердили, что Кук призывал своих последователей не прививаться, заявляя, что "у тех, кто прививается, больше проблем". Источники в муниципалитете сообщили, что приближенные раввина Кука передали мэру города Йоси Нава требование не пропагандировать вакцинацию среди членов общины.

Ранее в связи с выявленными случаями кори в Тверии министерство здравоохранения рекомендовало жителям города привить своих детей второй дозой вакцины начиная с полутора лет, а также дополнительной дозой в возрасте 6-11 месяцев.