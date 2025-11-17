Главный раввинат Израиля раскритиковал вмешательство Верховного суда в свои полномочия

Главный раввинат Израиля провел экстренное заседание, на котором осудил недавние решения Верховного суда (БАГАЦ), касающиеся вопросов, относящихся, по мнению раввината, к его исключительной компетенции. В опубликованном по итогам встречи заявлении главные раввины Давид Йосеф и Кальман Бер выразили серьезную озабоченность в связи с вмешательством суда в сферу, которая традиционно регулируется религиозным правом.

Поводом для заседания послужил ряд недавних судебных постановлений, обязывающих раввинат, среди прочего, допустить женщин к экзаменам на получение раввинского звания. В своем заявлении раввинат подчеркнул, что все вопросы, связанные с экзаменами и аттестацией, являются исключительно его прерогативой, основанной на многовековой религиозной традиции.

Ранее Верховный суд обязал главный раввинат рассмотреть вопрос о предоставлении организации "Цоар" права выдавать сертификаты кашрута, а также лишил раввинские суды исключительного права определять размер алиментов при разводах.