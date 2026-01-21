Глава ешивы-эсдер: если в танках будут девушки, я не буду направлять учеников в бронетанковые войска

Глава ешивы-эсдер "А-Котель" раввин Барух Видер подверг критике решение ЦАХАЛа возобновить пилотный проект по включению девушек в боевые экипажи танков. В интервью изданию "Олам Катан" он заявил, что в случае реализации этого шага прекратит направлять учеников своей ешивы на службу в бронетанковые войска.

Раввин Видер подчеркнул, что выступает не только как духовный лидер, но и как бывший танкист, принимавший участие в сражении при Султан-Якубе во время Первой Ливанской войны. По его словам, совместная служба мужчин и женщин в танке невозможна ни с галахической, ни с человеческой точки зрения. Он назвал утверждения о практичности такого формата "оторванными от реальности" и подчеркнул, что условия внутри танка – длительное пребывание в замкнутом пространстве без возможности выхода – делают подобную службу недопустимой.

Глава ешивы подчеркнул, что будучи "сторонником бронетанковых войск" он не будет направлять туда учащихся, если проект будет реализован. В качестве прецедента он привел артиллерийские и разведывательные подразделения, откуда, по его словам, ешивы-эсдер уже вывели своих студентов после аналогичных процессов, что впоследствии привело к нехватке мотивированных бойцов.

В завершение раввин обратился к юридическим и политическим структурам с призывом не вмешиваться в вопросы, которые, по его мнению, подрывают единство армии и ее боеспособность. Он подчеркнул, что главная задача ЦАХАЛа – объединять общество и побеждать, и выразил опасение, что идеологические соображения могут быть поставлены выше военной эффективности.