"Кан": ультраортодоксы проголосуют за проект бюджета в первом чтении

Ультраортодоксальные партии намерены предоставить правительству возможность утвердить бюджет на 2026 год в первом чтении еще до окончательного принятия закона о призыве.

Как сообщает "Кан", переговоры между руководством коалиции и представителями ультраортодоксальных партий продолжаются, и, судя по всему, в ШАС и в "Дегель а-Тора" поддержат коалицию на голосовании по бюджету в первом чтении.

Как сообщалось ранее, 19 января министр финансов Бецалель Смотрич представил на рассмотрение Кнессета проект государственного бюджета на 2026 год. Накануне юридический советник Кнессета Сагит Афик постановила, что проект бюджета должен быть утвержден в первом чтении не позднее 29 января. По мнению Афик, правила, действующие в Кнессете, обязывают предоставить депутатам 60 дней на обсуждение бюджета перед голосованием во втором и третьем чтениях. Для того, чтобы парламент мог утвердить бюджет не позднее 31 марта, что необходимо, чтобы избежать роспуска Кнессета, голосование по первому чтению должно состояться не позднее 29 января.

В ультраортодоксальных партиях настаивают на получении гарантий того, что закон о призыве будет принят до окончательного утверждения бюджета. В ШАС и "Яадут а-Тора" требуют обещаний того, что финансовая комиссия не проголосует за окончательный вариант бюджета до того, как будет окончательно утвержден закон о призыве.