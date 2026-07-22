Сегодня, 22 июля 2026 года, наступает пост Девятого ава

Девятое ава (Тиша бе-Ав) – это день общенационального траура в память о разрушении Первого и Второго храмов, а также о других трагических событиях, произошедших в еврейской истории. Пост начинается с заходом солнца 22 июля и заканчивается с выходом звезд 23 июля:

Иерусалим – 19:42, 20:12

Тель-Авив – 19:44, 20:14

Хайфа – 19:44, 20:14

Беэр-Шева – 19:42, 20:12

Пост установлен в память о пяти трагических событиях, произошедших в этот день. После греха разведчиков Всевышний постановил, что поколение, вышедшее из Египта, не войдет в Землю Израиля. В этот же день Навуходоносором был разрушен Первый Храм, возведенный царем Шломо. Спустя столетия римляне под предводительством Тита разрушили Второй Храм. Позднее, в тот же день, пала крепость Бейтар, последний оплот восстания Бар-Кохбы. Римский наместник Квинт Тиней Руф распахал территорию Храма и его окрестностей, превратив Иерусалим в языческий город.

Девятого ава в синагогах не садятся на обычные скамьи, а сидят на полу или на низких скамейках. Вечером и утром читают скорбные элегии "Кинот", а также свиток "Эйха".

Девятое ава – это строгий пост, включающий в себя пять основных запретов (от захода солнца до выхода звезд): полнейшее воздержание от пищи и воды, нельзя мыться ни горячей, ни холодной водой, нельзя носить кожаную обувь, в этот день запрещено изучать Тору, так как она радует сердце. Таже запрещена супружеская близость.

Что касается работы, строгого запрета нет, однако в кодексе "Шульхан Арух" сказано: "Каждый, кто делает работу в Девятое ава, не увидит знака благословения от этой работы". Поэтому принято не работать в ночь и день поста, за исключением случаев, когда невыполнение работы принесет невосполнимый материальный убыток.

Чтобы организм перенес 25-часовое воздержание от пищи и воды с минимальным стрессом, важно соблюдать несколько правил питания. В среду (22 июля) до начала поста начните день с легкого сбалансированного завтрака и небольших перекусов. Включайте в рацион сложные углеводы (бурый рис, овсянку, цельнозерновой хлеб), чтобы заполнить запасы гликогена, которые будут расходоваться в первые часы голодания. Добавьте источники белка (сыр, йогурт, яйца).

Выпивайте около двух стаканов воды с каждым приемом пищи (всего около 1,5 литров до финальной трапезы) и еще 2 стакана сразу после нее. Исключите сладкую газировку и напитки с кофеином (кофе, крепкий чай, кола, энергетики), так как они обладают мочегонным эффектом и ускоряют обезвоживание.

В четверг, 23 июля, по окончании поста, начните со стакана теплого сладкого напитка (например, некрепкого чая). Для быстрого восстановления уровня сахара в крови можно съесть 2-3 сухофрукта (финики, курагу) или ломтик хлеба с вареньем/медом. Примерно через полчаса-час после легкого перекуса можно садиться за полноценный стол. Оптимальным вариантом являются легкоусвояемый белок с углеводным гарниром, например, рыба с картофельным пюре и тушеными овощами.