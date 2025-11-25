x
25 ноября 2025
25 ноября 2025
25 ноября 2025
последняя новость: 17:50
25 ноября 2025
Традиции

Раввин Юваль Шерло выступил против смертной казни для террористов

время публикации: 25 ноября 2025 г., 17:27 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 17:26
Раввин Юваль Шерло выступил против смертной казни для террористов
Oren Nahshon/Flash90

Раввин Юваль Шерло, глава отдела этики в раввинской ассоциации "Цоар", заявил о своем несогласии с законодательной инициативой, предусматривающей смертную казнь для террористов без учета решения судей. По его словам, даже в отношении особо жестоких преступников наказание должно применяться только в исключительных обстоятельствах, а не как универсальная и автоматическая мера.

Шерло отметил, что, несмотря на тяжесть преступлений, совершенных террористами из подразделения "Нухба", и понимания общественного запроса на жесткое наказание, еврейская традиция в целом стремится к максимальному ограничению применения смертной казни. Он напомнил, что еще мудрецы Мишны резко ограничивали использование наказаний, связанных с лишением жизни, считая их крайней и почти неприемлемой мерой.

По мнению раввина, предлагаемый закон может не только не усилить безопасность Израиля, но и навредить ей, подогревая мотивацию к мести, превращая террористов в "мучеников" в глазах сторонников и усиливая спираль насилия. Кроме того, смертная казнь является необратимой, а история уже знает трагические судебные ошибки.

Шерло подчеркнул, что Израилю необходим не путь усиления жестокости, а движение к восстановлению, исцелению общества и укреплению внутренней устойчивости. Он призвал сохранять существующую крайне ограниченную практику применения смертной казни только в исключительных случаях и с множеством юридических барьеров.

Традиции
