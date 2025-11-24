Лидер сирийских евреев в США выступил против раввина, встретившегося с Ахмедом аш-Шараа

Раввин Шауль Кацин, один из духовных лидеров сирийской еврейской общины в Нью-Йорке, направил письмо в Комиссию США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкскую комиссию), в котором заявил, что раввин Йосеф Хамра не имеет полномочий представлять американскую сирийскую еврейскую общину в каких-либо вопросах.

В письме подчеркивается, что Хамра "никогда не получал мандата или разрешения говорить или действовать от имени общины" – ни в религиозной, ни в политической, ни в общественной сфере. По словам Кацина, любые утверждения о том, что Хамра действует от имени общины, являются неверными. Поводом для письма стала повышенная публичная активность раввина Хамры в последнее время, в том числе публикации о его поездках в Сирию и его участии в мероприятиях в США, где он появлялся вместе с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Ранее в СМИ он был представлен как один из лидеров сирийской еврейской общины Нью-Йорка.

В недавнем интервью журналу "Мишпаха" раввин Йосеф Хамра рассказал о том, как спустя более 30 лет после бегства из Дамаска, он посетил в Сирию. Недавно Хамра встретился с президентом страны Ахмедом аль-Шараа в Вашингтоне, где публично благословил его. Основной фокус деятельности раввина Хамары и его сына – практические шаги по восстановлению еврейского наследия в Сирии, включая возвращение собственности и реконструкцию разрушенных синагог, таких как историческая синагога в Джобаре. По словам раввина, он хочет восстановить справедливость, достоинство и память, обеспечив сохранность исторических мест для будущих поколений и признание роли еврейской общины в истории Сирии.