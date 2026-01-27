Хасидский певец разбил дорогие очки, чтобы помочь холостякам

Во время паломничества к могиле праведника рабби Шайеле из Керестира (Бодрогкерестур) популярный хасидский исполнитель Липа Шмельцер намеренно разбил свои очки, назвав это "особой сгулой" (духовным действием) для помощи неженатым юношам в поиске пары. Поездка в Венгрию была организована специально для группы неженатых ешиботников, приехавших молиться о встрече со своей суженой.

Шмельцер апеллировал к еврейской традиции, в которой разбивание стекла ассоциируется с переменами и грядущей радостью, по аналогии с разбиванием стакана на свадьбе. По мнению артиста, добровольный отказ от ценной вещи способен пробудить милосердие Небес. "Я молился от всего сердца и разбил свои дорогие очки как сгулу, чтобы эти ребята поскорее удостоились найти вторую половину", – прокомментировал певец свой поступок.

Липа Шмельцер – одна из самых ярких и эксцентричных фигур на современной хасидской сцене. Начав карьеру в конце 1990-х, он реформировал жанр, совмещая традиционные религиозные тексты с современными музыкальными стилями. Ребе из Керестира (Йешаягу Штайнер, 1851-1925) – хасидский праведник, прославившийся своим гостеприимством и помощью нуждающимся. В последние десятилетия его могила в венгерском Бодрогкерестуре стала местом массового паломничества.