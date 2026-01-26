Опубликовано исследование о различиях между ультраортодоксальными семьями в центре и на периферии

Исследование, опубликованное Институтом социально-экономических исследований "Шореш", показало заметные различия между ультраортодоксальными семьями, живущими на периферии Израиля, и их собратьями в центре страны.

На периферии среди харедим в возрасте 35-39 лет в среднем, 3,9 ребенка, тогда как в центре страны – 4,8 ребенка. Одновременно резко выросла доля харедим, проживающих на периферии: с 5,4% в 2015 году до 9,4% в 2019 году, что означает почти двукратный рост всего за четыре года.

Одним из центральных выводов исследования стала связь между наличием автомобиля и числом детей. В семьях в возрасте 35-39 лет, где есть автомобиль, в среднем на 1,2 ребенка меньше, чем в семьях без автомобиля. Поскольку уровень владения автомобилями в периферии значительно выше, именно там зафиксирована и более низкая рождаемость.

Различия выявлены и в сфере медиа. Среди ультраортодоксов в возрасте 30-39 лет телевизор есть у 6,9% семей на периферии, тогда как в центре страны – лишь у 1,5%.

Существенные расхождения отмечены и в расходах. В возрастной группе 18-29 лет ежемесячные расходы на транспорт и связь на одного человека в периферии составляют 1 483 шекеля, по сравнению с 1 107 шекелями в центре. В группе 40 лет и старше разрыв еще больше: 2 134 шекеля в периферии против 1 589 шекелей в центре. Вместе с тем расходы на жилье в периферии ниже на 30-40%, что приводит к более высокому уровню сбережений.