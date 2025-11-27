Время зажигания субботних свечей 28 ноября 2025 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 16:00, 17:15

Тель-Авив – 16:15, 17:16

Хайфа – 16:07, 17:14

Беэр-Шева – 16:10, 17:18

Эйлат – 16:13, 17:20

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе читают главу Торы "Вайеце":

Яаков уходит из Беэр-Шевы и направляется в Харан. По дороге он останавливается на ночлег в особом месте, где ему снится лестница, соединяющая небо и землю, по которой поднимаются и спускаются ангелы. Во сне Всевышний обещает ему, что эта земля будет принадлежать его потомкам. Проснувшись, Яаков ставит камень, служивший ему изголовьем, как памятник и дает обет посвятить это место Б-гу.

В Харане он поселяется у дяди Лавана и работает у него пастухом. Лаван обещает выдать за него свою дочь Рахель в обмен на семь лет труда. Однако в брачную ночь обманом отдает ему старшую дочь Лею, а правда раскрывается лишь утром. Спустя неделю Яаков женится и на Рахели, согласившись проработать у Лавана еще семь лет.

У Леи рождаются шесть сыновей — Реувен, Шимон, Леви, Йеуда, Иссахар и Звулун — и дочь Дина. Рахель долго остается бездетной и отдает Яакову свою служанку Бильгу, у которой рождаются Дан и Нафтали. Затем служанку Зилпу отдает Лея, и у нее появляются Гад и Ашер. Наконец Всевышний открывает чрево Рахели, и она рождает Йосефа.

По прошествии четырнадцати лет Яаков решает вернуться домой, но Лаван просит его остаться и обещает награду. Несмотря на попытки обмана, Яаков заметно богатеет. Еще через шесть лет он тайно уходит из Харана. Лаван пускается за ним в погоню, но во сне Всевышний предупреждает его не причинять Яакову вреда. Они заключают союз у холма Галь-Эд, после чего Яаков продолжает путь в Святую Землю, где его встречают ангелы.