Депутаты от ультраотодоксальных партий подали жалобу на активиста "Пелег йерушалми"

Депутаты от партий "Шас" и "Яадут а-Тора" подали жалобу на Цви Рота, активиста радикальной ультраортодоксальной общины "Пелег йерушалми" ("Иерусалимское крыло") за подстрекательство к убийству.

Во время выступления, транслировавшегося телефонной новостной линией "Найес", Рот сравнил парламентариев с нацистами времен Второй мировой войны, заявив, что их руки по локоть в еврейской крови. Кроме того, он сказал, что если бы в наше время был Синедрион, то этих депутатов не просто пикетировали бы у домов, а сожгли бы на костре. Он также сослался на принцип "Если пришли убить тебя – убей первым", оправдывая насилие.

В заявлении партий "Шас" и "Яадут а-Тора" эти слова названы шокирующим и тяжелым подстрекательством, которое разрешает проливать кровь ультраортодоксальных политиков. Они связали эту риторику с недавними попытками нападения на дома различных депутатов, включая Арье Дери и Моше Гафни, и потребовали от правоохранительных органов принять самые строгие меры для предотвращения эскалации насилия.

"Пелег йерушалми" – группа в литовском ультраортодоксальном направлении иудаизма, которая отделилась из-за идеологических разногласий. Группа, насчитывающая около 60 000 человек, выступает против любых компромиссов, связанных с призывом учеников ешив в ЦАХАЛ и устраивает регулярные акции протеста.