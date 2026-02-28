x
28 февраля 2026
28 февраля 2026
28 февраля 2026
последняя новость: 21:27
28 февраля 2026
Традиции

Раввин Грайнеман: обещание о том, что на Бней-Брак не будут падать ракеты, не действует

время публикации: 28 февраля 2026 г., 20:03 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 20:08
Раввин Грайнеман: обещание о том, что на Бней-Брак не будут падать ракеты, не действует
Ayal Margolin/Flash90

После падения ракеты в Бней-Браке в ультраортодоксальных WhatsApp-чатах начала активно распространяться сделанная несколько месяцев назад видеозапись с участием раввина Меира Грайнемана, родственника Хазон Иша (раввина Авраама Иешаяу Карелица, одного из духовных лидеров ультраортодоксов литовского направления).

Отвечая на вопрос о безопасности города, раввин Грайнеман отметил, что обещание Хазон Иша о том, что в Бней-Браке не будут падать ракеты, было актуально только при его жизни, когда он защищал весь город силой изучения Торы. По словам Грайнемана, после смерти Хазон Иша данное обещание более не действует.

В субботу днем, когда жители Бней-Брака спешили в укрытие после сигнала тревоги, ракета, запущенная из Ирана, попала в одно из зданий. Несмотря на силу взрыва и причиненный ущерб, пострадавших не было.

