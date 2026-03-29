Раввин Авраам Йосеф объяснил, почему сигареты считаются кошерными в Песах

В эфире радиостанции "Коль Хай" раввин Авраам Йосеф разъяснил галахические аспекты курения в Песах. По его словам, табак подпадает под категорию "непригодного для поедания собакой": согласно Галахе, если квасное испорчено до такой степени, пасхальные запреты на него не распространяются. Кроме того, курение продиктовано никотиновой зависимостью, а не получением удовольствия от вкуса. Раввин отметил, что на этих основаниях его отец, Овадья Йосеф, разрешал использовать сигареты в Песах.

Отдельно Авраам Йосеф упомянул электронные сигареты (вейпы). Он подчеркнул: если вкус ароматизаторов важен для потребителя, поставщикам следует заботиться о сертификате кошерности круглый год, а не только в канун Песаха.

В завершение раввин призвал слушателей использовать праздник как повод бросить курить: "Я умоляю всех курящих [сделать это] – не ради Песаха, а ради здоровья". Он подчеркнул, что богобоязненный человек обязан заботиться о своем теле и поэтому должен избавиться от этой привычки. Раввин Йосеф признался, что курил в прошлом, но "Слава Богу, Всевышний избавил меня от этого".

Раввин Авраам Йосеф (род. 1949) – сын духовного лидера партии ШАС Овадьи Йосефа. Около 13 лет прослужил в ЦАХАЛе, достигнув должности заместителя раввина ВВС в звании майора. Много лет занимал пост главного сефардского раввина Холона и входил в Совет Главного раввината Израиля. Его карьера в официальных структурах завершилась в 2017 году в рамках судебного соглашения: раввин Йосеф был признан виновным в злоупотреблении доверием из-за лоббирования интересов семейного бизнеса по сертификации кошерности ("Бадац Бейт-Йосеф"), после чего ушел в отставку.