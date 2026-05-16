Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 16 мая, на всей территории страны сохранится комфортная температура. Переменная облачность, умеренный ветер. Утром на севере и в центре возможны дожди.

В Иерусалиме – 12-21 градусов, в Тель-Авиве – 19-23, в Хайфе – 18-22, в Эйлате – 26-38, в Беэр-Шеве – 17-26, на побережье Мертвого моря – 19-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-23, в Ариэле – 15-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-26, на Голанских высотах – 15-22.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн 60-160 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В воскресенье ожидается повышение температуры. В понедельник – местами дожди. Во вторник похолодает, переменная облачность. В среду – местами дожди. В четверг – переменная облачность.