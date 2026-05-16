16 мая 2026
последняя новость: 07:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Трамп сообщил о ликвидации "террориста номер два" в "Исламском государстве"

время публикации: 16 мая 2026 г., 07:06 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 07:17
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Билаль аль-Минуки, занимавший второй по значимости пост в "Исламском государстве" (ИГ), был ликвидирован в ходе совместной операции американских и нигерийских сил.

Трамп написал в своей социальной сети Truth Social: "Сегодня вечером по моему приказу отважные американские силы и вооруженные силы Нигерии безупречно выполнили тщательно спланированную и очень сложную миссию по устранению с поля боя самого активного террориста в мире. Заместитель командира ИГИЛ во всем мире думал, что сможет укрыться в Африке, но он не знал, что у нас есть источники, которые информировали нас о его действиях. Он больше не будет терроризировать граждан Африки и не будет помогать в планировании операций против американцев".

