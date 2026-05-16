Прослушивание любимой музыки во время тренировок значительно повышает выносливость

Новое исследование показало, что любимая музыка во время тренировок может существенно повысить выносливость. Участники эксперимента выполняли интенсивные заезды на велотренажере, слушая самостоятельно выбранные треки с темпом примерно 120-140 ударов в минуту. По сравнению с тренировками в тишине они смогли заниматься почти на шесть минут дольше, прежде чем почувствовали сильную усталость.

Ученые зафиксировали рост выносливости почти на 20%, отметив, что такой простой и бесплатный способ может быть полезен как профессиональным спортсменам, так и тем, кто занимается спортом время от времени. Результаты работы опубликованы в журнале Psychology of Sport & Exercise. В исследовании участвовали 29 человек. Каждый из них прошел два одинаково интенсивных теста на велотренажере – один в полной тишине, другой под любимую музыку. Во время музыкальной сессии участники крутили педали в среднем 35,6 минуты, тогда как без музыки – около 29,8 минуты.

При этом показатели сердечного ритма и уровня лактата после обеих тренировок почти не отличались. Это говорит о том, что музыка не уменьшала физическую нагрузку, а, скорее, помогала дольше терпеть дискомфорт и оставаться в так называемой "зоне боли", не ощущая усиления напряжения.

Авторы исследования считают, что такие результаты могут быть важны и для общественного здоровья. Если музыка помогает людям дольше сохранять активность и легче переносить тренировки, это потенциально способно снизить риски, связанные с малоподвижным образом жизни и низким уровнем физической подготовки.