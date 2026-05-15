США: одному из командиров группировки "Катаиб Хизбалла" предъявлены обвинения

Власти США объявили, что Мухаммаду Бакру Сааду Дауду аль-Саади – одному из командиров поддерживаемой Ираном иракской военизированной группировки "Катаиб Хизбалла" – предъявлены обвинения в планировании террористических атак против американских и еврейских объектов, включая синагогу в Нью-Йорке.

Согласно опубликованному в пятницу, 15 мая, обвинительному заключению, с конца февраля аль-Саади планировал как минимум 18 терактов в Европе и два теракта в Канаде, которые должны были стать местью за удары США и Израиля по Ирану.

Прокуроры отметили, что аль-Саади был задержан в Турции и, как ожидается, уже сегодня предстанет перед федеральным судом в Манхэттене. Группировка "Катаиб Хизбалла" признана в США террористической организацией; ее боевики стоят за похищением израильтянки Елизаветы Цурковой.