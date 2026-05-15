x
15 мая 2026
|
последняя новость: 22:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 мая 2026
|
15 мая 2026
|
последняя новость: 22:13
15 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

США: одному из командиров группировки "Катаиб Хизбалла" предъявлены обвинения

Турция
США
Хизбалла
время публикации: 15 мая 2026 г., 22:13 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 22:40
США: одному из командиров группировки "Катаиб Хизбалла" предъявлены обвинения
AP Photo/Hadi Mizban

Власти США объявили, что Мухаммаду Бакру Сааду Дауду аль-Саади – одному из командиров поддерживаемой Ираном иракской военизированной группировки "Катаиб Хизбалла" – предъявлены обвинения в планировании террористических атак против американских и еврейских объектов, включая синагогу в Нью-Йорке.

Согласно опубликованному в пятницу, 15 мая, обвинительному заключению, с конца февраля аль-Саади планировал как минимум 18 терактов в Европе и два теракта в Канаде, которые должны были стать местью за удары США и Израиля по Ирану.

Прокуроры отметили, что аль-Саади был задержан в Турции и, как ожидается, уже сегодня предстанет перед федеральным судом в Манхэттене. Группировка "Катаиб Хизбалла" признана в США террористической организацией; ее боевики стоят за похищением израильтянки Елизаветы Цурковой.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 апреля 2026

Боевики "Катаиб Хизбалла" освободили американскую журналистку Шелли Киттлсон
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 апреля 2026

На иракско-сирийской границе снова атакованы объекты группировки "Катаиб Хизбалла"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 марта 2026

Источники: к югу от Багдада атакована штаб-квартира группировки "Катаиб Хизбалла"